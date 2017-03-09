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Пенсионер застрелил своего односельчанина в Приморье

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В Приморье был убит 75-летний мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено 9 февраля 2017 года в селе Верхний перевал Пожарского района. 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 75-летним односельчанином произвел в него не менее одного выстрела в область головы и туловища, и убил. Фигурант был задержан в те же сутки и взят под стражу.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, по уголовному делу назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. 

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