Владивостокская верфь получила заказ от Минобороны на 8 лет

Предприятие посетил замглавы министерства

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Министерство обороны РФ высоко оценило деятельность акционерного общества "Восточная верфь" по выполнению госконтрактов - и планирует разместить на предприятии крупный заказ на строительство кораблей для ВМФ в рамках новой государственной программы на 2018-2025 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом в среду рассказал замминистра обороны Российской Федерации Юрий Борисов при посещении предприятия во Владивостоке.

- Мы очень благодарны этому предприятию и рассматриваем возможность размещения на нем в рамках новой госпрограммы вооружения до 2025 года емкого заказа на строительство новых кораблей, который даст верфи "заглушку" практически на восемь лет, - сказал Борисов.

Он также сообщил, что на "Восточной верфи" обсудил с руководством предприятия ход реализации заказа:

- Они строят для Минобороны противодиверсионные катера "Грачонок" проекта 21980, средние морские танкеры и понтоны, - сообщил замглавы военного ведомства.

Он особо отметил, что "Восточная верфь" "за последние 5 лет никогда не срывала заказы, всегда вовремя их выполняла и имеет нулевую задолженность перед Минобороны".

Напомним, перед этим Юрий Борисов посетил авиационный завод в городе Арсеньев, специализирующийся на выпуске вертолетов Ка-50, Ка-52, Ка-52К и другиех.