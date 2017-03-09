Гороскоп на 9 марта

Любые чувства сегодня будут буквально зашкаливать

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день, сообщает 1001 Гороскоп. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня скромность – это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях.

Сегодня день позволит Овну в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это сегодня будет Овну по плечу. Впрочем, даже если у Овна не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Тельца, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Телец сегодня не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Сегодня, чтобы получить желаемый результат, Близнецам придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Близнецы сегодня хотят продвинуть свою идею, лучшее, что они могут сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Сегодня Раку следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни, однако Раку, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Рак сможет принять верное решение.

Сегодня – день, когда Лев будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Льва есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Сегодня Дева способна удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ей удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Деву к нестандартному образу мыслей, и это поможет ей на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Дев, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Сегодня Весы будут настроены крайне независимо! Любые попытки дать им совет или тем более пытаться ими управлять они воспримут как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для них конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельные Весы сегодня не приемлют никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на их делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Весы предложат свежее, неординарное решение.

Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Скорпиона и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Скорпиону сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться – это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Сегодня Стрелец с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Стрельца будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Стрельцу и стоит сегодня заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Козерога. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Козерог способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Сегодня в течение дня Водолея может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Водолея от дел, зато подарит свежие впечатления.

Сегодня Рыбы рискуют зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна их торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня им следует быть открытыми для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Рыбы всегда успеют, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?