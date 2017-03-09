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Во Владивостоке сегодня +4 °C

В крае местами небольшой снег
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...+7 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2...+4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +1...+3 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3 °C.

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