Во Владивостоке сегодня +4 °C

В крае местами небольшой снег

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...+7 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2...+4 °C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +1...+3 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3 °C.