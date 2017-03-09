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Большинство россиян склонно к народной медицине, - ученые

​Эксперты Левада-Центра провели опрос
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Эксперты Левада-Центра провели опрос, показавший, что более половины россиян с доверием относятся к народной (или нетрадиционной) медицине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Между тем к гомеопатии большинство опрошенных отнеслись скептически.

Исследователи Левада-Центра выяснили, как жители России относятся к тому, что называется народной, или нетрадиционной медициной. Также специалисты задавали вопросы, посвященные обычной медицине, восточным практикам и услугам экстрасенсов. Всего было опрошено 1600 жителей РФ, проживающих в 137 населенных пунктах.

Как оказалось, россияне довольно положительно относятся к народной медицине. Данному «альтернативному» направлению доверяют 52% опрошенных. Между тем выросло и количество людей, относящихся к нетрадиционной медицине скептически. Если семь лет назад «против» высказался 31%, то сейчас этот показатель составил более 40%.

Обычные врачи вызывают доверие (с формулировкой «в той или иной степени») у 67% респондентов, 28% не доверяют им. Если сравнивать с опросом, проведенным в 2010 году, эти показатели практически не изменились. Тогда результаты составили 67% и 30% соответственно. Выросло количество людей, скептически относящихся к гомеопатии. Если ранее «против» высказались 54% респондентов, то сейчас этот показатель составил 64%. Доверяют гомеопатии 16% участников опроса. Возможно, свой эффект оказал вывод экспертов РАН, признавших не так давно гомеопатию лженаукой, способной нанести вред человеку.

Восточная медицина не вызывает такого доверия, как народная. 52% респондентов относятся к ней с определенной настороженностью. В то же время 30% участников опроса поддерживают данные практики. Наконец, выросло (хоть и незначительно) число тех, кто доверяет экстрасенсам. Популярность последних увеличилась за семь лет на три пункта и сейчас люди с «экстрасенсорным восприятием» вызывают доверие у 9% респондентов.

Левада-Центр является российской негосударственной исследовательской организацией, занимающейся социологическими и маркетинговыми исследованиями. Это одна из крупнейших организаций в своей области на территории РФ.

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