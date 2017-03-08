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Серьезное ДТП произошло в пригороде Владивостока

Подробности аварии уточняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился после моста через Амурский залив (Де-Фриз) в сторону Уссурийска. Водитель автомобился марки Honda Fit по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил металлические ограждения. От удара переднюю часть ТС оторвало от автомобиля. Информации о пострадавших нет.

В результате удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. Покинуть место ДТП самостоятельно ему не удалось. В районе места происшествия движение замедлено. Работают сотрудники ДПС.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. 

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