За что наказывали общепит и продуктовые магазины в Приморье в 2017 году?

Статистика за январь-февраль

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморского края в ходе рейдов ип роверок с целью соблюдения требований нормативных правовых актов ЕАЭС, законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей за январь-февраль 2017 года обследован 141 пищевой объект, в том числе 22 предприятия пищевой промышленности, 30 предприятий общественного питания, 89 предприятий торговли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам проверок:

1. Составлено на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 135 протоколов об административном правонарушении, из них на предприятиях пищевой промышленности – 16, общественного питания – 22, продовольственной торговли – 49.

2. В соответствии с ч.1 ст. 28.8, ст. 23.1 КоАП РФ в Первореченский районный суд г. Владивостока направлено административное дело для рассмотрения и принятия решения по приостановлению деятельности одного из владивостокских ресторанов. Решением Первореченского суда города деятельность предприятия приостановлена на 60 суток.

3. По результатам надзорных мероприятий в отношении одного из ООО материалы проверки направлены в СУ СК региона для решения вопроса о возбуждении дела по статьям 236 и 238 УК РФ.

4. В адрес мировых судей судебных участков Приморского края направлено 21 административное дело для рассмотрения и принятия решения, в том числе:

- 3 - за неисполнение хозяйствующими субъектами предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор (контроль) (Находка - ресторан и магазин; Владивосток - мясоперерабатывающее предприятие);

- 15 - за незаконный оборот спиртосодержащей продукции, свободная реализация которой запрещена или ограничена законодательством РФ;

- 2 - за непредставление сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления законной деятельности;

- 1 - за непредставление уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю (1 магазин).

5. В адрес 12 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и розничной торговли пищевыми продуктами выданы предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор), о прекращении реализации продукции, несоответствующей требованиям нормативных документов. Снято с реализации и уничтожено 13 партий товара.