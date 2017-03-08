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В Приморье раскрыта схема нелегального вывоза леса

Возбуждено дело в отношении жителя Владивостока
Фото: ДВОТ Фото: ДВОТ
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Два уголовных дела возбуждено Дальневосточной оперативной таможней по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Предмет контрабанды – 264 кубометра обрезной доски из дуба и маньчжурского ясеня стоимостью 2 миллиона 352 тысячи рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Факты незаконного перемещения ценных лесоматериалов в Китай с использованием подложных документов выявлены сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что 34-летний житель Владивостока разработал преступную схему оказания услуг гражданам КНР по экспорту лесоматериалов, приобретенных ими на пилорамах Приморья.

В целях реализации преступного умысла в период с января по июнь 2014 года лжепредприниматель организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей, через подставные компании и с привлечением специалистов по таможенному оформлению.

Как выяснилось, внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, которые использовались при таможенном декларировании лесоматериалов, не имели отношения к внешнеэкономической сделке и не имели юридической силы. Кроме того, стоимость экспортируемых лесоматериалов в таможенных декларациях была занижена в среднем в два раза.

В отношении гражданина РФ таможней возбуждено два  дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах).

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

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