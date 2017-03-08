За кражу банковской карты женщина проведет 2 года в колонии общего режима

Злоумышленница сняла с карты 90 000

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Вынесен приговор в отношении 31-летней жительницы Артема, признанной виновной в совершении кражи денежных средств в размере 90 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

В отдел МВД России по городу Артему обратился 54-летний мужчина. Потерпевший сообщил о краже банковской карты, с которой впоследствии были сняты денежные средства в размере 90 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жительницу Артема, которая дала признательные показания.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Артемовский городской суд признал жительницу Артема виновной в совершении кражи и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.