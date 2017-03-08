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Во Владивостоке сгорел барак

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную часть города Владивостока поступило сообщение о пожаре, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Заявитель сообщил, что на улице Земляничная горит дом барачного типа.

Уже через 9 минут на место происшествия прибыли огнеборцы и принялись незамедлительно тушить пожар. В связи с сильным задымлением внутри помещения брандмейстеры задействовали 1 звено газодымозащитной службы.

Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. По сигналу тревоги с огнём прибыли бороться 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним зданиям пожар не представил.

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