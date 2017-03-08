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В честь Международного женского дня во Владивостоке на линию вышел праздничный трамвай

Вагон будет курсировать по маршруту «Сахалинская - Минный городок» в течение двух недель
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Из трамвайного депо на улице Борисенко во Владивостоке на линию вышел празднично оформленный трамвай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Таким образом сотрудники ОАО «Электротранспорт» решили поздравить жительниц приморской столицы с Международным женским днем.

Всем им, ставшим сегодня пассажирами этого трамвая, специалисты владивостокского предприятия «Электротранспорт» дарили цветы.

«В рамках празднования 8 Марта желаем всем жительницам столицы Приморья счастья, любви и добра, - сказал начальник трамвайного депо ОАО «Электрический транспорт» Павел Калинин. - Уверен, что подарок порадует наших прекрасных дам и станет поводом для их хорошего настроения».

«Мы с радостью украшали трамвай, старались сделать приятное нашим пассажирам», - рассказала сотрудник ОАО «Электрический транспорт» Людмила Белоусова.

«Огромное спасибо коллективу ОАО «Электрический транспорт», который поздравляет своих пассажиров со всеми праздниками, - рассказала Татьяна Мурина, жительница Владивостока. - Желаю всем сотрудницам «Электрического транспорта» здоровья и благополучия. Спасибо вам за ваш труд и внимательное отношение к пассажирам».

Праздничный вагон будет курсировать по маршруту «Сахалинская - Минный городок» в течение двух недель.

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