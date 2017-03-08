Юрий Борисов поделился с журналистами успехами и планами по Ка-52 и Ка-52К

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Авиационный завод "Прогресс" (город Арсеньев Приморского края) в рамках выполнения гособоронзаказа на 2017 год поставит Министерству обороны 12 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом при посещении предприятия во вторник журналистам рассказал замминистра обороны Юрий Борисов.

- Сегодня на "Прогрессе" мы смотрим, как предприятие готово к выполнению планов по поставке Министерству обороны 12 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", тем более что в этом году у предприятия появился экспортный заказ, - сказал Борисов.

Также он признал наличие определенных проблем с вертолетами корабельного базирования Ка-52К "Катран" - однако выразил уверенность в скорейшем их решении.

"Мы обсуждали проблемы с вертолетом Ка-52К "Катран". Мы завершили все предварительные испытания этого корабельного вертолета и нам надо определиться с кораблями, на которых он будет базироваться", - заявил замглавы Министерства обороны.

Он высоко оценил работу предприятия по выполнению госзаказа в 2016 году. Представители "Прогресса" сообщили журналистам, что в 2016 году предприятие передало военным 14 вертолетов Ка-52 в рамках запланированного договором - и еще две машины сверх плана.