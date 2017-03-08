За торговлю цветами без разрешительных документов предусмотрены штрафы

Составлены протоколы об административных правонарушениях

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

В Советском районе Владивостока прошёл очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли, сообщает РИА VladNews. Cотрудники административно-территориального управления района провели проверку продавцов, ведущих торговлю в районе домов 66 – 68/1 на ул. Русской. На продавцов, ведущих торговлю без разрешительных документов, составлены протоколы за нарушение статьи 9.1 «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - торговлю и оказание услуг в неустановленных местах.

"Рейды по пресечению несанкционированной торговли проходят у нас несколько раз в неделю, - рассказал Михаил Бобин, руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района. - В нашем районе два основных очага незаконной торговли - тротуар от автовокзала до Русской, 46, а также Русская 66-68/1. В преддверии 8 марта к продавцам продуктов и одежды присоединились торговцы цветами, их очень много на тротуарах и обочинах. За несанкционированную торговлю на них также составляются протоколы об административных правонарушениях".

Отметим, за торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 рублей для должностных лиц, юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей.