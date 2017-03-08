Они успевают справляться со служебными обязанностями, оставаясь веселыми и красивыми.

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

В преддверии Международного женского дня в Управлении на транспорте МВД России по ДФО открылась фотовыставка "Весна в погонах", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи, дознаватели, представительницы кадровых и штабных подразделений и многие другие замечательные сотрудницы транспортной полиции ежедневно несут службу и стоят на страже правопорядка и безопасности, успевают справляться со служебными и домашними обязанностями, оставаясь веселыми и красивыми.

Фотографиями прекрасной половины транспортной полиции смогут полюбоваться и сотрудники и гости Управления.