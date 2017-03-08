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Общество

Администрация Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в раздельном сборе мусора

Сотрудничество подразумевает сбор отходов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в участии в мероприятиях по развитию раздельного (селективного) сбора мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организацией новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию отходов (макулатуры, стекла, пластика, алюминиевой банки, иных виды отходов).

По вопросам получения необходимой информации необходимо обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования по телефонам 2614-371 (контактное лицо - Козлов Сергей Николаевич, начальник отдела экологической безопасности) и 2614-272 (Потапова Анастасия Владимировна, главный специалист отдела экологической безопасности).

Предложения о сотрудничестве можно направлять на адрес электронной почты priroda@vlc.ru.

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