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Во Владивостоке оштрафованы три компании-перевозчика

Задействован один автобус вместо необходимых двух
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей направлено руководителю ООО «КАСЛАР», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По предоставленной МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» информации, 27 февраля на маршруте № 72 «Луговая - бухта Емар», где работает транспорт этой компании, был задействован один автобус вместо необходимых двух.

Уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей также направлено директору ООО «Влад Рейс». По информации, предоставленной МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», 14 февраля на маршруте № 40 «Семеновская - Завод «Варяг»» работа автобусов завершилась в 21.46. Таким образом, автобусы ушли с линии на два часа раньше, чем это прописано в постановлении администрации города от 20.10.2016 № 3041. Согласно этому документу, работа общественного транспорта на маршруте заканчивается в 23.40.

2 марта уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей направлено руководителю ООО «ВладАвто». Как выяснили в ходе проверки специалисты управления транспорта, 28 февраля водитель одной из машин этой компании нарушил маршрут движения. В 14 часов 28 минут автобус с номером ВО 930/25, следовавший по маршруту № 77 «Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», высадил пассажиров на остановке «ДВФУ: Южные ворота», после чего развернулся в районе поворота в ОП № 9 УМВД и подал автобус на посадку на остановку «ДВФУ: Южные ворота» в сторону центра города. Таким образом, водитель нарушил пункт 2.3.1 договора, который в прошлом году его руководитель подписал с администрацией Владивостока. Согласно договору, на период действия договора перевозчик обязан выполнять регулярные перевозки пассажиров и багажа по утвержденным расписанию и маршрутам.

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