Школьники Владивостока участвуют во Всероссийской анимационной летописи

«Герои моей семьи - герои моей страны»

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Воспитанники студии экологических анимационных фильмов «Ручеёк» городского Дворца детского творчества вместе со своими семьями присоединились к необычному творческому проекту – Всероссийской анимационной летописи «Герои моей семьи - герои моей страны», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Владивостокцы делают мультфильмы, которые рассказывают об одном из представителей семьи. Например, о дедушке – ветеране Великой Отечественной войны.

«Всероссийская анимационная летопись - семейный проект, предполагающий совместное творчество представителей нескольких поколений семьи. Его результатом станут мультфильмы о самых удивительном и необычных членах своих семей, - рассказали во Дворце детского творчества. – Например, семья Даши Передериевой сделает фильм о дедушке Даши – танкисте Борисе Александровиче Людине».

Созданные в рамках проекта мультфильмы войдут в единый всероссийский анимационный альманах «Герои моей семьи - герои моей страны», а самые достойные работы будут продемонстрированы в ходе одноимённого фестиваля в сентябре 2017 года.

Напомним, студия экологических анимационных фильмов «Ручеёк» создана во Дворце детского творчества Владивостока в 2013 году. В студии ежегодно занимается порядка 45 ребят от 7 до 16 лет. Воспитанники изучают технологии создания анимационных фильмов в технике «перекладка» (рисованная и пластилиновая).