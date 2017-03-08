Как признаться в любви с помощью цветов: советы и рекомендации флористов

Вечный вопрос для мужской половины

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Мужчины вечно задаются вопросом, как красиво признаться в любви девушке, сообщает РИА VladNews. Данный вопрос возникает у мужской половины и в канун 8 марта. Кто-то стремится завоевать сердце своей дамы дорогими подарками, кто-то сотней нежных, страстных, романтичных писем, но есть и более простой, тем не менее, всегда выигрышный способ – выразить свою любовь в цветах.

Как мы узнали из Флора-2000, каждый цветок несет в себе некую символику. Как оказалось, признаться в любви можно не только с помощью алых роз.

Флористы поделились, какие цветы смогут рассказать о ваших чувствах:

Букет из орхидей расскажет об огромной благодарности за все положительные изменения, которые избранница принесла в жизнь мужчины;

Тюльпаны несут в себе послание о разгоревшейся любви, а желтые - еще и пожелание благополучия;

Букет из ирисов символизирует желание строить совместное семейное будущее;

Гвоздики демонстрируют симпатию, в которой боятся или не решаются признаться;

А вот с помощью букета из хризантем, можно показать, как сильно мужчина ценит индивидуальность своей избранницы;

Букетик же нежной фиалки можно преподнести как символ дружбы и верности.

Однако, как оказалось, цвет тоже имеет огромное значение: красный – символ жизни и любви, белый – чистоты и невинности, зеленый – надежды, желтый – радости, синий – верности, а пурпурный – величия.

Составить букет помогут и советы астрологов, так как для всех знаков зодиака существует свой цветок: