Серьезное ДТП произошло в пригороде Владивостока 13:23, 08 марта Серьезное ДТП произошло в пригороде Владивостока (Фото и Видео)
Приморский флорист: Я влюблена в цветы 11:02, 08 марта Приморский флорист: Я влюблена в цветы (Эксклюзив)
Подарки к 8 Марта - по знакам Зодиака 09:40, 08 марта Подарки к 8 Марта - по знакам Зодиака
Новостная лента
Март, 08 среда
15:15
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
15:15
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
15:15
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
15:04
За что наказывали общепит и продуктовые магазины в Приморье в 2017 году?
14:21
Горожан ждут на лекцию по выращиванию бобовых культур
13:49
Как признаться в любви с помощью цветов: советы и рекомендации флористов
13:23
Серьезное ДТП произошло в пригороде Владивостока Фото и Видео
12:47
В Приморье раскрыта схема нелегального вывоза леса
12:16
​Россияне все меньше хотят женщину-президента
11:02
Приморский флорист: Я влюблена в цветы Эксклюзив
10:32
За торговлю цветами без разрешительных документов предусмотрены штрафы
09:40
Подарки к 8 Марта - по знакам Зодиака
08:07
РИА VladNews поздравляет прекрасную половину с Международным женским днем
07:20
Как выбрать букет на 8 марта
06:04
В честь Международного женского дня во Владивостоке на линию вышел праздничный трамвай Фото
05:14
Пожароопасный режим введен на землях лесного фонда в Приморье
04:01
Владивостокской фирме грозит штраф до 700 тысяч рублей
03:17
Во Владивостоке сгорел барак
00:01
За кражу банковской карты женщина проведет 2 года в колонии общего режима
Март, 07 вторник
23:30
В Приморье сгорели дачный дом и баня
22:01
Министерство обороны признало проблемы Ка-52К "Катран"
21:01
Кем работают женщины Приморья Фото
20:27
Во Владивостоке пройдет детский шахматный турнир памяти Николая Дубинина
19:13
Акушеры и гинекологи будут принимать пациентов во Владивостоке по телефону
18:04
Юные артисты Владивостока продолжают соревноваться за звания лучших Фото
17:47
VIII канал подарил весеннее настроение жительницам города Фото
17:35
Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка
17:24
Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке Видео
17:13
Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность
17:00
В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ
16:48
Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
16:44
Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев
16:32
«Фетисов Арену» переименовывать не будут
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4094 (33) от 08 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Как признаться в любви с помощью цветов: советы и рекомендации флористов

Вечный вопрос для мужской половины
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Мужчины вечно задаются вопросом, как красиво признаться в любви девушке, сообщает РИА VladNews. Данный вопрос возникает у мужской половины и в канун 8 марта. Кто-то стремится завоевать сердце своей дамы дорогими подарками, кто-то сотней нежных, страстных, романтичных писем, но есть и более простой, тем не менее, всегда выигрышный способ – выразить свою любовь в цветах.

Как мы узнали из Флора-2000, каждый цветок несет в себе некую символику. Как оказалось, признаться в любви можно не только с помощью алых роз.

Флористы поделились, какие цветы смогут рассказать о ваших чувствах:

Букет из орхидей расскажет об огромной благодарности за все положительные изменения, которые избранница принесла в жизнь мужчины;

Тюльпаны несут в себе послание о разгоревшейся любви, а желтые - еще и пожелание благополучия;

Букет из ирисов символизирует желание строить совместное семейное будущее;

Гвоздики демонстрируют симпатию, в которой боятся или не решаются признаться;

А вот с помощью букета из хризантем, можно показать, как сильно мужчина ценит индивидуальность своей избранницы;

Букетик же нежной фиалки можно преподнести как символ дружбы и верности.

Однако, как оказалось, цвет тоже имеет огромное значение: красный – символ жизни и любви, белый – чистоты и невинности, зеленый – надежды, желтый – радости, синий – верности, а пурпурный – величия.

Составить букет помогут и советы астрологов, так как для всех знаков зодиака существует свой цветок:

  1. Овнам по душе придутся нежные фиалки;
  2. Тельцам – маргаритки и лилии;
  3. Близнецам – нарциссы и розы;
  4. Ракам – кувшинка и ромашки;
  5. Львам – подсолнухи и хризантемы;
  6. Девы по достоинству оценят астры;
  7. Весы – анютины глазки либо букет-светофор из самых различных видов растений и оттенков;
  8. Скорпионам понравятся хризантемы и камелии;
  9. Стрельцам – васильки;
  10. Козерогам – белые гвоздики, маки и колокольчики;
  11. Водолеи придут в восторг от голубых гиацинтов;
  12. Рыбы будут рады любым сиреневым, фиолетовым и голубым цветам.
comments powered by Disqus
Похожие новости
За торговлю цветами без разрешительных документов предусмотрены штрафы
10:32, 08 марта 2017 За торговлю цветами без разрешительных документов предусмотрены штрафы

Составлены протоколы об административных правонарушениях

Подарки к 8 Марта - по знакам Зодиака
09:40, 08 марта 2017 Подарки к 8 Марта - по знакам Зодиака

Самый ожидаемый презент - букет цветов

РИА VladNews поздравляет прекрасную половину с Международным женским днем
08:07, 08 марта 2017 РИА VladNews поздравляет прекрасную половину с Международным женским днем

Пусть ваша жизнь будет такой же солнечной и теплой, как этот первый весенний месяц

Как выбрать букет на 8 марта
07:20, 08 марта 2017 Как выбрать букет на 8 марта

Мужчская шпаргалка по трендам 2017 года

Кем работают женщины Приморья
21:01, 07 марта 2017 Кем работают женщины Приморья

Инфографика

Акушеры и гинекологи будут принимать пациентов во Владивостоке по телефону
19:13, 07 марта 2017 Акушеры и гинекологи будут принимать пациентов во Владивостоке по телефону

«Горячая линия» начнет свою работу 9 марта

Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
16:48, 07 марта 2017 Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта

Возможен снег