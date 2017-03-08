Приморский флорист: Я влюблена в цветы

Катерина Литвинова рассказала о том, как сбылась ее детская мечта

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

В преддверии 8 марта корреспондент РИА VladNews встретился с представителем одной из самых "красивых" профессий - флористом. Катерина Литвинова, девушка, которая воплотила свою детскую мечту в реальность и сейчас занимается всем, что связано с цветами, поделилась с читателями секретами своей профессии.

- Традиционный вопрос – с чего все началось? Как возникла идея, почему именно цветы и флористика?

- Цветы привлекали меня с детства. В доме всегда их было много. Не все букеты мне нравились, и чаще всего я переделывала корзинки, составляла что-то свое, иное. Я не придавала этому особое значение, просто занимала свое свободное время. Когда они высыхали, составляла интерьерные композиции, панно, картины с сухоцветами.

Время шло, увлечения менялись. И бисер, и шитье, и рисование - пробовала все, что только можно. Долгое время шла по стопам мамы, за плечами соревнования и тренерская работа по бальным танцам. Около 10 лет я преподавала. Танцы, особенно бальные - интересное занятие, которые разносторонне развивают. А видеть, как твои ученики поднимаются на пьедестал почета - непередаваемо. В то время, на какой-то из праздников, молодой человек подарил мне 101 розу. Тогда только в моду вошли эти гигантские букеты. И я влюбилась снова. В цветы.

Возникла мысль – было бы здорово иметь свой магазинчик с цветами. Собственно, это еще с детства забытая мечта. Но как мысль пришла, так и ушла. Тогда я подумала, что это невозможно. И убрала эту идею куда-то далеко. После чего мои походы по салонам за цветами сопровождались разговорами с продавцами – флористами. О том, как чудесно работать с такой красотой. Меня все восхищало. В одной из таких бесед девушка рассказала много интересного о цветах, о работе с ними. И я загорелась.

Конечно, я не бросилась сразу же за дело. Эта мысль лишь грела душу, и как только я думала о ней, внутри все начинало дрожать, будто вырабатывался адреналин. Но я продолжала так же ежедневно приходить в зал на тренировки с детьми, мечтая о невозможном, как мне тогда казалось. Наступило лето, всех отпустили на каникулы. Спустя месяц отдыха уже хотелось что-то делать. Не сидеть, сложа руки.

- С чего началось осуществление задуманного?

- Для начала возникла идея создать страницу в одноклассниках, разместить объявление о продаже цветов, по типу одной известной компании в Приморье. Раскидала по местным барахолкам и группам. Спустя три дня зазвонил телефон, от неожиданности я начала бегать по комнате и думать, что же делать, что говорить, а где взять цветы, если закажут. Заказали… 51 розу. На тот момент я не знала ни одной оптовой базы, ни одного поставщика. У меня было 2 дня. И, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Нашла, привезла, счастливая, отдала букет. Они тоже были рады. Спустя день еще звонок. И постепенно их становилось больше. По истечении двух месяцев уже появились постоянные клиенты. Но всех интересовал один момент – где можно посмотреть цветы. Что я только не придумывала, почему нельзя выбрать и посмотреть. Так сложилось, что все с пониманием относились и доверяли. Оплата была при получении букета. Ни одного отказа не было, все довольные забирали цветы и ехали радовать близких людей.

А у меня становилось все больше уверенности, в том, что это здорово, и мне по душе. С того момента было принято решение - надо найти уголок, куда поставить холодильник с цветами, чтоб люди видели, и могли приобрести то, что им понравится. Я стала присматриваться к свободным помещениям, сдающимся в аренду. Нашла маленький закуток в 10 квадратных метров, поговорили с арендодателем, договорились, чтоб придержали на некоторое время это помещение для меня.

Порхающая, словно бабочка, вышла оттуда. Вопроса, где взять деньги, не возникло. Я пошла в банк за кредитом, под документы на машину, якобы ей требуется ремонт, мне выдали небольшую сумму. Вытащила все свои сбережения, и на все эти деньги заказала оборудование, фурнитуру и большое количество цветов. К этому моменту я уже вышла на поставщиков. Они мне дали некоторые советы по открытию цветочной точки. Оставалось только действовать. Я не думала о рисках, что может случиться, если цветы не продадутся, а все деньги вложены, и больше взять их неоткуда. Останется лишь кредит. Я просто шла напролом. На ум приходит цитата: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мною что-то двигало, и я слушалась, плыла по течению.

Своих родных я поставила перед фактом – я открываю цветочный магазин через 2 недели. Тогда уже готовилось оборудование, были заказаны цветы, и я сидела, ждала, когда же это случится.

Для меня это была какая-то игра. Всерьез не воспринимала. И никак не думала, что цветы станут моей жизнью. Мы открылись, цветы продавались, все уходили довольные. Хотя, честно говоря, я совсем не знала, что с ними делать (только как правильно хранить), а флористика - лишь слово.

- Тяжело ли искать единомышленников?

- Как-то само собой получается знакомиться, при посещении каких-либо показов, выставок, курсов. Люди, конечно, разные. Кто-то охотно идет на контакт, а кто-то слова лишнего не скажет, увиливая от профессионального вопроса.

С работниками же сложнее. Очень тяжело собрать хороший коллектив. Есть костяк, которые со мной с самого начала, но это только половина необходимых людей, а вторую смену подобрать тяжело. Большинство считает, что они устроятся в цветочный салон, сядут и будут цветочки продавать. А это далеко не так, поскольку цветы – скоропортящийся товар. Им нужен ежедневный уход. Не говоря уже об основах техники флористики и элементарном умении разговаривать с покупателями.

- Каков уровень конкуренции в цветочном бизнесе?

- Конкуренция достаточно высокая. Как в городе, так и в крае. Цветочные точки на каждом углу. Если же говорить о качественном товаре, то здесь уже не так много хороших мест. Выбирая, куда пойти, конечно, стоит остановить свой выбор за салоном, нежели за ларьком на остановке. Пусть цветок будет несколько дороже. Но, как известно, качественный товар не может быть дешевым.

- Есть ли какая-то особенность, которая, как тебе кажется, отличает твой салон цветов от огромного количества других?

- Мы подходим к работе с клиентами с любовью. У нас не практикуется «впихивать» утильный цветок в букеты. Мы списываем и выбрасываем то, что не успело продаться, и ни в коем случае не проделываем никаких манипуляций, чтоб как-то «освежить» и продать увядающие цветы. Не подвязываем их сеточками, не посыпаем блестками и тому подобное. Нам дорог наш покупатель, положительные эмоции и отзывы. Приятно слышать: «мы покупали у вас цветы, они так долго стояли, нам понравился букет и теперь только к вам». Это дорогого стоит, и для нас это ценно.

- Отчего зависит цена на цветы?

- Цена на цветы зависит от курса доллара и евро. И поскольку курс не стабилен, один и тот же цветок каждую неделю может стоить по-разному. Так же от популярности сорта на торгах. Не все розы стоят одинаково. Транспортные расходы тоже включаются в стоимость, летя к нам, цветы проделывают долгий путь, а самолет - не дешевое удовольствие. Не забываем и о карантинном сертификате, который обязательно должен быть по законам нашей страны. Да и мы должны быть уверены, что цветы ничем не заражены. Все это вместе и создает цену цветов.

- Есть ли какой-то секрет их долгого хранения?

- Секрета нет. Срезанные цветы любят прохладные места. Не переносят жары, солнечного света и сквозняков. Еще они любят чистую вазу и свежую воду. Если не лениться, каждый день освежать срез, менять воду, и обязательно тщательно промывать вазу, конечно же, цветы простоят дольше, нежели если вам подарили букет, вы его поставили в вазу и забыли. А спустя некоторое время, когда цветы уже завяли, а еще пару дней такими «красивыми» постояли, вы достали их с этой вазы, вода имеет характерный запах, довольно-таки неприятный. Что это? Это гнилая вода. А почему она такая? Все потому, что цветы выделяют вещества, от которых вода начинает портиться, и, впитывая эту воду, срок жизни цветов сокращается. Так же надо следить, чтоб в воде не было листьев. Надо обязательно счищать со стебля листву до уровня, который будет погружен в воду. В салонах флористы, составляя букеты, уже убирают лишнюю листву. И ни для кого не секрет, что, чем короче цветы, тем дольше они стоят.

- Долго ли цветы хранятся в магазине?

- Цветы - скоропортящийся товар. Срок хранения у них не долгий. У нас поставка 2 раза в неделю. Нам приятно работать со свежими цветами. И хочется, чтоб у покупателей они дома постояли как можно дольше, насколько это возможно. И не всегда цветы уходят сразу, в таком случае они обречены. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Все зависит от сезонности, дней недели.

- Какова рентабельность такого бизнеса?

- По всем бизнес-планам цветочного бизнеса, что я изучала, накрутка должна быть 300%, в таком случае дело будет приносить хороший доход. Будут покрываться все списания, без потерь. Но у нас в регионе, к сожалению, это невозможно. У нас сейчас есть несколько сетей по краю, которые предлагают цветы/букеты по оптовым ценам. Чем больше покупаешь, тем дешевле отдают. Конечно, для потребителей это отличный вариант взять охапку цветов и много не тратиться. Но маленькие фирмы оказались не конкурентоспособными, и многие из них закрылись.

- Какие цветы самые популярные?

- Самые популярные, естественно – розы. Далее герберы и старая добрая хризантема… Все больше популярности у экзотики. Красивых цветом много, названия всех и не выучить. Любимые всеми ароматные пионы, ранункулюсы. 8 марта, конечно же, самый популярный цветок – тюльпан. Сейчас рынок предоставляет огромный выбор тюльпанов, различных расцветок, сортов и производителей. Не только местные, выращенные с заботой в теплицах, но и краснодарские, подмосковные, а также зарубежные – голландские. Самая любимая услуга, которую предоставляет наш салон – свадебные букеты, декор помещений, мероприятий живыми цветами.

- Предпраздничный ажиотаж: есть ли так называемый «сезон», когда цветов покупают больше, чем обычно?

- Сезонность, конечно же, есть. Зимой цветов берется гораздо больше, чем летом. Всем хочется тепла. Менее популярны цветы осенью. А весной, после 8 марта, можно сказать, что затишье. Праздничный ажиотаж, безусловно, присутствует. 8 марта прекрасный праздник. И дарят цветы абсолютно всем представительницам женского пола. На дорогах появляется много машин, с которых продают тюльпаны. Все, кому не лень пытаются заработать. Но я бы не советовала с машин покупать цветы, поскольку не соблюдаются условия хранения, элементарный температурный режим. В начале марта у нас держится еще минусовая температура, и цветы перемораживаются. Пока они стоят на улице на морозе, выглядят бодро и свежо. Стоит их принести домой, и в тепле они просто пропадают сразу же. По мне – выброшенные деньги. Но это дело каждого, конечно.

- Сколько лет уже существует твоя флористическая мастерская?

- Мы работаем четвертый год. У меня есть 2 точки. Один бутик цветов и один салон. В каждом свой покупатель и разная стилистика. В бутике в основном – розы, хризантемы, герберы. Это стандартный набор цветов, «на каждый день». В мастерской уже представлены комнатные растения, немного роз, большой выбор разнообразных, экзотических цветов. Был еще один салон в другом городе, но мне пришлось его продать: беременность, роды, а затем уход за маленьким ребенком и ведение бизнеса в двух городах – вещь несовместимая. Зато я знаю, что мое, так сказать, детище, ушло в хорошие руки. То, что я создавала несколько лет, не пропадет зря. Но клиенты, которым нравится почерк нашей работы, приезжают к нам, либо же мы осуществляем доставку в близлежащие города.

- Довольна ли ты результатом? Осуществила ли все задуманное, что хотела?

- Я занимаюсь любимым делом, которое доставляет мне удовольствие. Большое счастье видеть радостные лица людей от проделанной работы. Понимаешь, что твои труды не напрасны. Я не могу назвать это бизнесом. Бизнес, это холодный расчет. Я же хочу, прежде всего, чтоб наши покупатели оставались довольными и возвращались вновь. Главное, что закрыт кредит, который брался на это дело. Чем больше работаем, тем больше мне хочется сделать. Сейчас большой упор на свадьбы, свадебное оформление. Любимые букеты – свадебные. Ведь это самый главный букет в жизни каждой девушки. Я его собираю, учитывая все предпочтения невесты. И нет ничего слаще отзыва: «Это букет моей мечты».

Мне сложно ответить на вопрос, осуществила ли все задуманное. Нет, конечно, мы только в начале нашего пути, и достигнув одного, уже хочется другого. Регулярные курсы и учеба помогают двигаться дальше, идти вперед. Новые знакомства – новые возможности. Если в начале пути я хотела стать лишь флористом, то сейчас уже декоратором. Хочется создавать множество интересных, необычных проектов, творить.

- Оглядываясь назад, что бы ты сказала себе той, которая только-только планировала заняться флористикой, может быть дала бы какие-то советы с учетом уже пережитого опыта?

- Оглядываясь назад, я бы ничего не меняла и с удовольствием прошла бы этот путь снова. Со всеми шишками и где-то неудачами. Ведь что нас не убивает, делает нас сильнее. Это все опыт.

- Выходит, твоя мечта о цветочном бизнесе сбылась?

- У меня даже не было мысли о бизнесе. Меня все устраивало, мне и танцы приносили доход. Все шло своим чередом. И судьба привела меня к этому. Не так давно я вспомнила: когда-то, когда я была еще совсем маленькая, мне было лет 10, я приходила в цветочный салон в нашем городе, который работает уже более 20 лет. Мне и до сих пор там нравится. Там стоит любимый аромат лилий. Я разглядывала все, что стояло на полках, и расспрашивала что это, а что то…. И, мечтая, сказала им, что когда-нибудь у меня будет свой цветочный магазин. Об этом я вспомнила, спустя год нашей работы. Вот такие детские мечты иногда сбываются.

- Что ждет твоих клиентов в 2017 году? Может, будут введены какие-то новшества? Новые услуги?

- В 2017 я планирую как можно лучше и качественнее предоставлять услугу декора в свадебной сфере. Ну и, конечно, развиваться сама и развивать в своих любимых сотрудницах флористические навыки. Мы уже умеем немало, но и еще столько всего интересного, что бы хотелось представить нашему городу. Современного, нового, модного. Надеюсь, найдем вторую половину нашего коллектива. И вместе уверенно пойдем дальше к новым горизонтам.



- Всех представительниц прекрасной половины человечества поздравляю с 8 марта! Пусть сбудутся ваши мечты! Каждая получит красивейший букет и желанный подарок. Всем счастья и здоровья - это главное!