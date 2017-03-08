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Владивостокцы зажгли танцпол в минувшие выходные

Весна началась с ярких красок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Жительницы Владивостока ознаменовали приход весны яркой танцевальной вечеринкой, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В минувшие выходные во Владивостоке состоялась яркая вечеринка Zumba® - Party. Потанцевать и расслабиться мог каждый желающий: любые ограничения отсутствовали, а также не требовалось какой-либо специальной физической подготовки. 

Zumba® -это популярная во всем мире фитнес-программа, основанная на литиноамериканских и других мировых ритмах, таких как сальса, бачата, реггетон, меренге, кумбия и других танцевальных направлений.

Танцевальная вечеринка проходила под руководством сертифицированных тренеров из Владивостока и Приморья. 

Потанцевал вместе со всеми и корреспондент РИА VladNews.

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