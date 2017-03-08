Владивостокцы зажгли танцпол в минувшие выходные

Жительницы Владивостока ознаменовали приход весны яркой танцевальной вечеринкой, сообщает корреспондент РИА VladNews.
В минувшие выходные во Владивостоке состоялась яркая вечеринка Zumba® - Party. Потанцевать и расслабиться мог каждый желающий: любые ограничения отсутствовали, а также не требовалось какой-либо специальной физической подготовки.
Zumba® -это популярная во всем мире фитнес-программа, основанная на литиноамериканск
Танцевальная вечеринка проходила под руководством сертифицированны
Потанцевал вместе со всеми и корреспондент РИА VladNews.