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​Россияне все меньше хотят женщину-президента

Показатель упал на 9%
Фото: huffingtonpost.co.uk Фото: huffingtonpost.co.uk
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Все меньше россиян одобряют участие женщин в политике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на радио Sputnik. За год этот показатель упал с 77% до 66% - утверждают социологи Левада-Центра. Также за год уменьшилось и число россиян, согласных с тем, чтобы женщины занимали высшие государственные посты. Все еще может изменится, - заявила в прямом эфире президент фонда «Женщины и политика» Раиса Мордвинова.

«Исходя и политических событий, которые происходят вокруг нашей страны, учитывая непростую политическую ситуацию, которая складывается в мире, многие считают, что жесткое, волевое решение может принять мужчина. Хотя в истории нашей страны, мы знаем примеры, когда в царское время правили женщины. И государство не распалось, а только прирастало территориями и развивалось в культурном плане. Считаю некорректным ставить под вопрос об участии женщины в большой политике. Если у женщины есть желание участвовать в политический жизни, есть опыт принимать участие в решении, то почему нет. Женщины способны на многое. Я считаю, что там, где больше женщин присутствует в представительных и исполнительных органах власти, там всегда порядок, нет коррупции. Возьмем такие северные страны, как Норвегия, Дания, там присутствие женщин во власти выше 40%. Они очень хорошо и благоприятно управляют страной, и нет никаких катаклизмов. Все зависит от социального устройства самого общества. Как общество выстроено, так оно и к женщине относится . Личность в истории играет главенствующую роль. Все зависит от личности, которая идет во власть. Есть личности, которые притягивают, за которым ми хочется пойти и доверить руководство страны. А есть личность, которая вызывает много сомнений, и это не тот пример, которому мы должны следовать. У нас в России есть немало женщин, достойные уважения. И придет время, и много женщин будут участвовать и в политической жизни, а каком статусе - покажет время. В то же время в Государственной Думе, в Совете Федерации, на уровне регионов, и, тем более, на местном уровне самоуправления, женщины представлены очень широко. И это не может не радовать. Но нужна еще национальная мера, какой-то механизм, который бы поощрял и укреплял равноправие между мужчинами и женщинами в нашей стране. И это укрепит желание женщин самим продвигать себя и участвовать в общественно-политической жизни страны», - отметила в эфире радио Sputnik Раиса Мордвинова. 

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