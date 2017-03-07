В Приморье сгорели дачный дом и баня

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В пожарную охрану Кавалеровского муниципального района обратилась заявительница, сообщившая, что в посёлке Горнореченский горят дачный дом и баня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Через 5 минут на место происшествия прибыли пожарные бригады и приступили к тушению.

Пожар на общей площади 25 кв. м. полностью ликвидирован. При тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Вблизи расположенные объекты также не пострадали. В настоящее время в причинах возгорания разбираются специалисты.