Кем работают женщины Приморья

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Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморью выяснил, кем работают женщины края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По данным за 1 января прошлого года, в Приморье проживает 1 929 008 человек. 1 004 843 человека из них - женщины. 784 903 проживает в городах, а 219 940 - в сельской местности. По результатам статистики стало известно, что лидером хит-парада женских профессий в Приморье являются учителя средней школы - 9 525 женщин представляют эту профессию. На втором месте - воспитатели детских садов. Их в Приморье 6 046. Завершают тройку лидеров уборщицы, которых в крае насчитывается порядка 6 039 человек. Далее по списку следуют медсестры, бухгалтеры, врачи, специалисты в области техники, секретари, повара, преподаватели в вузах, руководители предприятий, инженеры, операторы паровых машин и бойлерных установок, социальные работники, кассиры, администраторы гостиниц, юристы, машинисты кранов и подъемников, музыканты, певцы, композиторы. Последнюю строчку в общем рейтинге занимают авиадиспетчеры.



