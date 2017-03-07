Милые, дорогие и очаровательные женщины!
Примите
самые сердечные поздравления с замечательным весенним праздником —
Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник сочетает в себе начало весны, пробуждение в природе и наступление счастливой поры, когда люди ждут тепла, обновления, нежности, исполнения желаний и надежд.Пусть этот день 8 Марта станет началом самой светлой полосы в вашей жизни, чтобы присутствовали только положительные эмоции, хорошее настроение, улыбки, смех и радость!
Приглашаем в наш пансионат для пожилых людей "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ".
Адрес: Приморский край, г. Уссурийск,
село Долины, переулок Лесной, дом 7
Телефон: 8(924)725-3333
http://ok.ru/group53156763861243
https://www.instagram.com/pansionat25/