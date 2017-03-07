Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта 16:48, 07 марта Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
«Фетисов Арену» переименовывать не будут 16:32, 07 марта «Фетисов Арену» переименовывать не будут
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта 16:16, 07 марта Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 08 среда
04:05
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
04:05
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
04:05
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
04:01
Владивостокской фирме грозит штраф до 700 тысяч рублей
03:17
Во Владивостоке сгорел барак
00:01
За кражу банковской карты женщина проведет 2 года в колонии общего режима
Март, 07 вторник
23:30
В Приморье сгорели дачный дом и баня
22:01
Министерство обороны признало проблемы Ка-52К "Катран"
21:01
Кем работают женщины Приморья Фото
20:27
Во Владивостоке пройдет детский шахматный турнир памяти Николая Дубинина
19:13
Акушеры и гинекологи будут принимать пациентов во Владивостоке по телефону
18:04
Юные артисты Владивостока продолжают соревноваться за звания лучших Фото
17:47
VIII канал подарил весеннее настроение жительницам города Фото
17:35
Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка
17:24
Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке Видео
17:13
Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность
17:00
В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ
16:48
Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
16:44
Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев
16:32
«Фетисов Арену» переименовывать не будут
16:32
Более тысячи ПТС выдано на подержанные иномарки в Приморье
16:11
Женщина умерла на улице во Владивостоке
16:08
Пансионат для пожилых людей "Золотая осень" поздравляет с 8 Марта!
15:58
Ка-52 из Приморья массово отправляются в Египет Эксклюзив
15:45
Объекты культурного наследия ремонтируют в Приморье
15:33
Школьник, сбитый накануне в Приморье, скончался в реанимации
15:31
Приставы Приморья помогут "отбиться" от коллекторов
15:10
Суд по делу завода-должника никак не начнется во Владивостоке
15:04
Стали известны подробности запуска ракет КНДР 6 марта
14:43
Общественный транспорт Владивостока не имеет отношения к торговле цветами
14:31
Диета оказалась лучшей профилактикой рака груди
14:27
В Приморье неизвестный с поясом шахида ограбил банк на 6 млн рублей
14:17
Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4094 (33) от 08 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Владивостокской фирме грозит штраф до 700 тысяч рублей

Компания пренебрегла сельскохозяйственными обязанностями
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Необрабатываемый несколько лет подряд участок сельхозземель под городом Артемом Приморского края зарос многолетней сорной растительностью, покрылся кустами и деревьями, и общая площадь запущенных земель составила более 110 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Как выяснили специалисты ведомства, 112 гектаров земли простаивают более 3 лет.

Участок находится в собственности владивостокской коммерческой компании. На составление административного протокола представитель фирмы не явился. Как отметили в Россельхознадзоре Приморья, за 3 года владелец не принял никаких мер по вводу земли в сельхозоборот, не передал ее в субаренду. Не исключено, что этот земельный участок, которую можно использовать только под аграрные цели, предназначался коммерсантами для строительства коттеджей.

Компании за невыполнение требований земельного законодательства грозит штраф на сумму от 400 до 700 тысяч рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сгорел барак
03:17, 08 марта 2017 Во Владивостоке сгорел барак

Обстоятельства случившегося выясняются

За кражу банковской карты женщина проведет 2 года в колонии общего режима
00:01, 08 марта 2017 За кражу банковской карты женщина проведет 2 года в колонии общего режима

Злоумышленница сняла с карты 90 000

В Приморье сгорели дачный дом и баня
23:30, 07 марта 2017 В Приморье сгорели дачный дом и баня

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность
17:13, 07 марта 2017 Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность

Уголовное дело направлено в суд

В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ
17:00, 07 марта 2017 В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ

Фигурантам грозит до 10 лет колонии

Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев
16:44, 07 марта 2017 Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев

Уголовное дело передано в суд

Женщина умерла на улице во Владивостоке
16:11, 07 марта 2017 Женщина умерла на улице во Владивостоке

По данному факту проводится проверка