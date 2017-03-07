Владивостокской фирме грозит штраф до 700 тысяч рублей

Компания пренебрегла сельскохозяйственными обязанностями

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Необрабатываемый несколько лет подряд участок сельхозземель под городом Артемом Приморского края зарос многолетней сорной растительностью, покрылся кустами и деревьями, и общая площадь запущенных земель составила более 110 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Как выяснили специалисты ведомства, 112 гектаров земли простаивают более 3 лет.

Участок находится в собственности владивостокской коммерческой компании. На составление административного протокола представитель фирмы не явился. Как отметили в Россельхознадзоре Приморья, за 3 года владелец не принял никаких мер по вводу земли в сельхозоборот, не передал ее в субаренду. Не исключено, что этот земельный участок, которую можно использовать только под аграрные цели, предназначался коммерсантами для строительства коттеджей.

Компании за невыполнение требований земельного законодательства грозит штраф на сумму от 400 до 700 тысяч рублей.