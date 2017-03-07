Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта 16:48, 07 марта Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
«Фетисов Арену» переименовывать не будут 16:32, 07 марта «Фетисов Арену» переименовывать не будут
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта 16:16, 07 марта Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 07 вторник
19:27
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
19:27
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
19:27
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
19:13
Акушеры и гинекологи будут принимать пациентов во Владивостоке по телефону
18:04
Юные артисты Владивостока продолжают соревноваться за звания лучших Фото
17:47
VIII канал подарил весеннее настроение жительницам города Фото
17:35
Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка
17:24
Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке Видео
17:13
Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность
17:00
В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ
16:48
Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
16:44
Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев
16:32
«Фетисов Арену» переименовывать не будут
16:32
Более тысячи ПТС выдано на подержанные иномарки в Приморье
16:11
Женщина умерла на улице во Владивостоке
16:08
Пансионат для пожилых людей "Золотая осень" поздравляет с 8 Марта!
15:58
Ка-52 из Приморья массово отправляются в Египет Эксклюзив
15:45
Объекты культурного наследия ремонтируют в Приморье
15:33
Школьник, сбитый накануне в Приморье, скончался в реанимации
15:31
Приставы Приморья помогут "отбиться" от коллекторов
15:10
Суд по делу завода-должника никак не начнется во Владивостоке
15:04
Стали известны подробности запуска ракет КНДР 6 марта
14:43
Общественный транспорт Владивостока не имеет отношения к торговле цветами
14:31
Диета оказалась лучшей профилактикой рака груди
14:27
В Приморье неизвестный с поясом шахида ограбил банк на 6 млн рублей
14:17
Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?
14:00
В Приморье полиция «ловит» нелегальных торговцев цветами на дороге Фото
13:48
Стартовало голосование за имя третьего самолета малой авиации в Приморье
13:41
В Приморье был зафиксирован новый лесной пожар
13:33
«Alter Ego» глазами фотографа Фото
13:26
Продавцы тюльпанов заполнили дороги Владивостока Видео
13:14
Накануне 8 Марта жительницу Приморья задержали с нелегальным алкоголем
12:57
Мужчины живут меньше, но приятнее, чем женщины, - ученые
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4093 (32) от 07 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Культура

Юные артисты Владивостока продолжают соревноваться за звания лучших

Конкурсы профессионального мастерства
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников школ искусств продолжаются во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В минувшие выходные в приморской столице состоялись конкурс «Юный теоретик» по предмету сольфеджио и конкурс хоровых коллективов.

В одном из самых сложных конкурсов «Юный теоретик» приняли участие девять ребят. Школьники написали музыкальный диктант (запись нот на слух), работу по теории музыки и задание по слуховому анализу. Кроме того, юные теоретики выполнили устные интонационные упражнения, задания по сочинению мелодии, подбору аккомпанемента и многое другое.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, для победы в конкурсе необходимо набрать порядка 80 баллов. Непростые задания и волнение помешали школьникам получить самый высокий балл, поэтому первое место присвоено не было. А второе место разделили Софья Щербина (детская музыкальная школа № 2) и Екатерина Ежова (детская школа искусств № 6).

По-настоящему интересным и насыщенным стал конкурс хоровых коллективов. В нём приняли участие 12 коллективов - 750 ребят.

«Обязательным условием конкурса было исполнение произведений современного композитора, русской и зарубежной классики, народной песни. Одно из произведений юные артисты исполняли a cappella, то есть без инструментального сопровождения», - рассказала начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова.

Гран-при конкурса завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1. Первое место в старшей возрастной группе разделили «Светлячок» (детская школа искусств № 1) и хор «Веснушки» (детская музыкальная школа № 2). В младшей возрастной группе победителями названы хор «Весенние голоса (детская музыкальная школа № 2) и хор «Радуга» (детская школа искусств № 6).

Напомним, профессиональные конкурсы, фестивали и олимпиады среди учащихся муниципальных детских школ искусств традиционно проходят во Владивостоке в феврале-марте. Их победители, как правило, принимают участие в региональных и международных конкурсах, которые проходят в период мартовских каникул во Владивостокском музыкальном училище и Дальневосточной государственной академии искусств. Также лауреаты примут участие в гала-концерте, который состоится в апреле.

Организаторы мероприятий - управление культуры администрации Владивостока совместно с городскими методическими объединениями преподавателей детских школ искусств - приглашают посетить конкурсы и фестивали всех желающих. Вход свободный.


comments powered by Disqus
Похожие новости
«Голоса Приморья» зазвучат в 25-й раз
19:11, 05 марта 2017 «Голоса Приморья» зазвучат в 25-й раз

Более 200 конкурсантов продемонстрируют свое вокальное мастерство

Конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников школ искусств проходят во Владивостоке
21:39, 03 марта 2017 Конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников школ искусств проходят во Владивостоке

В конкурсе фортепианных ансамблей «Юный пианист» приняли участие 30 юных музыкантов

Во Владивостоке открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых»
16:40, 02 марта 2017 Во Владивостоке открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых»

Как жили земляки 100 лет назад

«Клуб выходного дня»: юные владивостокцы сделают подарки мамам и бабушкам к 8 Марта
16:13, 02 марта 2017 «Клуб выходного дня»: юные владивостокцы сделают подарки мамам и бабушкам к 8 Марта

С 15 до 17 часов 4 марта будут проходить мастер-классы

Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке
12:13, 02 марта 2017 Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва

Во Владивостоке продолжается реализация молодежного проекта «История одной войны»
20:23, 27 февраля 2017 Во Владивостоке продолжается реализация молодежного проекта «История одной войны»

Недавно участники встречи говорили о блокаде Ленинграда

Умер британский актер, сыгравший Мега Могучего в
10:57, 27 февраля 2017 Умер британский актер, сыгравший Мега Могучего в "Игре престолов"

Он входил в Топ-25 самых высоких людей мира