Юные артисты Владивостока продолжают соревноваться за звания лучших

Конкурсы профессионального мастерства

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников школ искусств продолжаются во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В минувшие выходные в приморской столице состоялись конкурс «Юный теоретик» по предмету сольфеджио и конкурс хоровых коллективов.

В одном из самых сложных конкурсов «Юный теоретик» приняли участие девять ребят. Школьники написали музыкальный диктант (запись нот на слух), работу по теории музыки и задание по слуховому анализу. Кроме того, юные теоретики выполнили устные интонационные упражнения, задания по сочинению мелодии, подбору аккомпанемента и многое другое.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, для победы в конкурсе необходимо набрать порядка 80 баллов. Непростые задания и волнение помешали школьникам получить самый высокий балл, поэтому первое место присвоено не было. А второе место разделили Софья Щербина (детская музыкальная школа № 2) и Екатерина Ежова (детская школа искусств № 6).

По-настоящему интересным и насыщенным стал конкурс хоровых коллективов. В нём приняли участие 12 коллективов - 750 ребят.

«Обязательным условием конкурса было исполнение произведений современного композитора, русской и зарубежной классики, народной песни. Одно из произведений юные артисты исполняли a cappella, то есть без инструментального сопровождения», - рассказала начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова.

Гран-при конкурса завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1. Первое место в старшей возрастной группе разделили «Светлячок» (детская школа искусств № 1) и хор «Веснушки» (детская музыкальная школа № 2). В младшей возрастной группе победителями названы хор «Весенние голоса (детская музыкальная школа № 2) и хор «Радуга» (детская школа искусств № 6).

Напомним, профессиональные конкурсы, фестивали и олимпиады среди учащихся муниципальных детских школ искусств традиционно проходят во Владивостоке в феврале-марте. Их победители, как правило, принимают участие в региональных и международных конкурсах, которые проходят в период мартовских каникул во Владивостокском музыкальном училище и Дальневосточной государственной академии искусств. Также лауреаты примут участие в гала-концерте, который состоится в апреле.

Организаторы мероприятий - управление культуры администрации Владивостока совместно с городскими методическими объединениями преподавателей детских школ искусств - приглашают посетить конкурсы и фестивали всех желающих. Вход свободный.



