VIII канал подарил весеннее настроение жительницам города

Акция стала уже традиционной

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В понедельник, 6 марта, в конце рабочего дня на центральных улицах Владивостока «зацвели» розы! Представители мужской половины сотрудников VIII канала поздравляли прохожих девушек и женщин с наступающим праздником! Вручая каждую розу, молодые люди произносили поздравления и желали прекрасным дамам весеннего тепла и отличного настроения.

Коллектив VIII канала ещё раз поздравляет жительниц Владивостока и Приморского края с этим замечательным праздником! Желаем Вам, дорогие девушки и женщины, процветания, вдохновения и будьте в курсе самых свежих новостей, которые можно увидеть только на VIIII канале!