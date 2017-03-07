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Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка

Сигареты наносят существенный вред плоду на уровне ДНК
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Америки предупредили женщин о негативных для ребенка последствий, если те не бросят курить, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Участникам эксперимента стали 500 детей в возрасте до пяти лет. Выяснилось, что у подавляющего большинства тех, чьи мамы не отказывали себе в «удовольствии» от табака во время беременности, изменился ДНК-код на 26-м участке. Количество этих детей превысило 80%.

Из этого следует, что, изучив цепочку ДНК ребенка, врачи смогут с полной уверенностью сказать, курила ли его мать во время беременности. Также специалисты отметили, что последствия изменения кода необратимы.

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