Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Следователям отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

36-летний местный житель оказывал услуги по размещению отходов, не имея соответствующей лицензии. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил 15 млн 919 тыс. рублей. Обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, заключил ряд договоров с физическими и юридическими лицами на оказание услуг по сбору и транспортировке к месту утилизации отходов.

В рамках расследования уголовного дела следователем собрана доказательная база причастности обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.