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Политика и экономика

Суд по делу завода-должника никак не начнется во Владивостоке

Причина переноса заседания - та же
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Суд по делу бывшего гендиректора завода-должника "Радиоприбор" Михаила Харченко никак не начнется во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Первое заседание должно было состояться 22 февраля, однако было перенесено на сегодня, 7 марта. Причиной переноса стало заболевание подсудимого. Однако теперь слушание было снова перенесено - по той же самой причине:

- Причина переноса осталась прежней, - рассказали корреспонденту РИА VladNews в Первомайском районном суде. - Следующее заседание назначено на 16 марта.

Напомним, бывшему гендиректору завода "Радиоприбор" предъявлено обвинение в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денежных средств в крупном размере: предприятие стало одним из крупнейших должников по зарплате в регионе, выплаты задерживались на многие месяцы. Харченко был помещен под домашний арест в начале марта 2016 года, ему было предъявлено обвинение по статьям 145 и 199 УК РФ. Однако отстранение гендиректора от дел не дало огромного эффекта, и завод, который спасали на всех уровнях, вплоть до правительственного, продолжал оставаться в рядах должников. Так, в декабре 2016 года, после массового увольнения сотрудников, завод снова стал центром очередного скандала. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Общая же череда финансовых несчастий началась на "Радиоприборе" в конце 2014 года.

По версии следствия, ущерб от деятельности Михаила Харченко составил 81 миллион рублей. Кроме того, в СКР уверены: руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму минимум 365 миллионов рублей.

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