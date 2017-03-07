Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта

Возможен снег

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в крае прошел небольшой снег, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха повысилась на 5-9 градусов.

В понедельник во Владивостоке воздух прогрелся до −3 °C, а к утру вновь похолодало до −10 °C.

Сегодня, 7 марта, синоптическая ситуация в Приморье существенно не изменилась: местами в крае небольшой снег. В течение дня воздух прогреется в континентальных районах до −3…−8 °C, на побережье от −2 °C до +3 °C.

Во Владивостоке без осадков, температура воздуха −1…−3 °C.

В праздничный день 8 Марта — Международный женский день, синоптическая ситуация в Приморье не изменится. В крае возможен небольшой снег. Предстоящая ночь будет теплее предыдущей еще на 2–5 градусов. Продолжится повышение и дневных температур: на юге края в течение дня воздух прогреется до положительных значений — +2…+7 °C, на севере до −2…−7 °C.

Во Владивостоке в праздничный выходной сохранится погода с переменной облачностью, без осадков, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью −5…−7 °C, днём 0…+2 °C.