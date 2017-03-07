Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего местного жителя в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Обвиняемый в нарушение действующего законодательства о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания в своем доме 57 граждан, прибывших из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и Азербайджана. Фактически граждане по месту регистрации не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в подразделении дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.