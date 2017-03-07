Более тысячи ПТС выдано на подержанные иномарки в Приморье

Еще 60 транспортных средств находится в процессе таможенного оформления

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается работа по выдаче паспортов транспортных средств для автомобилей, ввезенных в регион без «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Документы получили уже 1 141 человек.

Как сообщили в таможне Владивостока, на сегодняшний день ПТС выданы на все автомобили, на которые были поданы таможенные декларации и оплачен утилизационный сбор, еще 60 транспортных средств находится в процессе таможенного оформления.

«С 17 февраля паспорта технических средств на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже 1 141 человек», – отметили специалисты.

Прием и выдача документов ведутся по двум адресам – на Стрельникова, 14 и Березовой, 25а во Владивостоке.

Отметим, для подержанных иностранных машин, ввозимых на территорию РФ, будет принят упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в начале марта сообщил, что Минпромторг РФ и соответствующие коммерческие организации уже занимаются разработкой, проектированием и изготовлением приборов, которые можно будет устанавливать на подержанные автомобили.

Напомним, ПТС на ввезенные автомобили без системы «ГЛОНАСС» таможенные органы Приморья начали выдавать с 17 февраля.

Как ранее сообщало РИА VladNews, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края.