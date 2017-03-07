Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта 16:48, 07 марта Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
«Фетисов Арену» переименовывать не будут 16:32, 07 марта «Фетисов Арену» переименовывать не будут
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта 16:16, 07 марта Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 07 вторник
17:48
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
17:48
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
17:48
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
17:47
VIII канал подарил весеннее настроение жительницам города Фото
17:35
Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка
17:24
Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке Видео
17:13
Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность
17:00
В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ
16:48
Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
16:44
Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев
16:32
«Фетисов Арену» переименовывать не будут
16:32
Более тысячи ПТС выдано на подержанные иномарки в Приморье
16:11
Женщина умерла на улице во Владивостоке
16:08
Пансионат для пожилых людей "Золотая осень" поздравляет с 8 Марта!
15:58
Ка-52 из Приморья массово отправляются в Египет Эксклюзив
15:45
Объекты культурного наследия ремонтируют в Приморье
15:33
Школьник, сбитый накануне в Приморье, скончался в реанимации
15:31
Приставы Приморья помогут "отбиться" от коллекторов
15:10
Суд по делу завода-должника никак не начнется во Владивостоке
15:04
Стали известны подробности запуска ракет КНДР 6 марта
14:43
Общественный транспорт Владивостока не имеет отношения к торговле цветами
14:31
Диета оказалась лучшей профилактикой рака груди
14:27
В Приморье неизвестный с поясом шахида ограбил банк на 6 млн рублей
14:17
Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?
14:00
В Приморье полиция «ловит» нелегальных торговцев цветами на дороге Фото
13:48
Стартовало голосование за имя третьего самолета малой авиации в Приморье
13:41
В Приморье был зафиксирован новый лесной пожар
13:33
«Alter Ego» глазами фотографа Фото
13:26
Продавцы тюльпанов заполнили дороги Владивостока Видео
13:14
Накануне 8 Марта жительницу Приморья задержали с нелегальным алкоголем
12:57
Мужчины живут меньше, но приятнее, чем женщины, - ученые
12:53
На придомовой парковке во Владивостоке обнаружен труп
12:46
​Новый пожар на рыбацком судне в Охотском море
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4093 (32) от 07 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Более тысячи ПТС выдано на подержанные иномарки в Приморье

Еще 60 транспортных средств находится в процессе таможенного оформления
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается работа по выдаче паспортов транспортных средств для автомобилей, ввезенных в регион без «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Документы получили уже 1 141 человек.

Как сообщили в таможне Владивостока, на сегодняшний день ПТС выданы на все автомобили, на которые были поданы таможенные декларации и оплачен утилизационный сбор, еще 60 транспортных средств находится в процессе таможенного оформления.

«С 17 февраля паспорта технических средств на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже 1 141 человек», – отметили специалисты.

Прием и выдача документов ведутся по двум адресам – на Стрельникова, 14 и Березовой, 25а во Владивостоке.

Отметим, для подержанных иностранных машин, ввозимых на территорию РФ, будет принят упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в начале марта сообщил, что Минпромторг РФ и соответствующие коммерческие организации уже занимаются разработкой, проектированием и изготовлением приборов, которые можно будет устанавливать на подержанные автомобили.

Напомним, ПТС на ввезенные автомобили без системы «ГЛОНАСС» таможенные органы Приморья начали выдавать с 17 февраля.

Как ранее сообщало РИА VladNews, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Объекты культурного наследия ремонтируют в Приморье
15:45, 07 марта 2017 Объекты культурного наследия ремонтируют в Приморье

В общей сложности их девять штук

Приставы Приморья помогут
15:31, 07 марта 2017 Приставы Приморья помогут "отбиться" от коллекторов

Теперь ведомство принимает жалобы

Общественный транспорт Владивостока не имеет отношения к торговле цветами
14:43, 07 марта 2017 Общественный транспорт Владивостока не имеет отношения к торговле цветами

Автобусы работают по графику

Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?
14:17, 07 марта 2017 Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?

Всего за 2 месяца неравнодушные жители региона принесли счастье сразу в несколько приморских семей

В Приморье полиция «ловит» нелегальных торговцев цветами на дороге
14:00, 07 марта 2017 В Приморье полиция «ловит» нелегальных торговцев цветами на дороге

Нарушителям предстоит заплатить штраф

Стартовало голосование за имя третьего самолета малой авиации в Приморье
13:48, 07 марта 2017 Стартовало голосование за имя третьего самолета малой авиации в Приморье

В списке для голосования 16 имен

Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
12:41, 07 марта 2017 Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы