В Приморье неизвестный с поясом шахида ограбил банк на 6 млн рублей

Подробности устанавливаются

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 марта, в Уссурийске неизвестный ограбил банк на 6 млн рублей, сообщает РИА VladNews.

Как сообщает информационный портал Марка Чернослива, ограбление произошло в Уссурийске по улице Ленина, 126. Неизвестный мужчина вошел в банк Промсвязьбанк и под угрозой взрыва украл 6 млн рублей, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции

В настоящее время все подробности случавшегося устанавливаются. В банке информацию не комментируют.