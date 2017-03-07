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В Приморье неизвестный с поясом шахида ограбил банк на 6 млн рублей

Подробности устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 марта, в Уссурийске неизвестный ограбил банк на 6 млн рублей, сообщает РИА VladNews.

Как сообщает информационный портал Марка Чернослива, ограбление произошло в Уссурийске по улице Ленина, 126. Неизвестный мужчина вошел в банк Промсвязьбанк и под угрозой взрыва украл 6 млн рублей, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции

В настоящее время все подробности случавшегося устанавливаются. В банке информацию не комментируют.

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