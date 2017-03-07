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Общество

Объекты культурного наследия ремонтируют в Приморье

В общей сложности их девять штук
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Девять объектов культурного наследия регионального значения капитально отремонтированы в Приморье в 2016 – начале 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, работы проведены в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Большинство этих зданий построены в конце XIX века. Они капитально отремонтированы. Реставрация объектов культурного наследия проведена с сохранением исторического облика, восстановлены уникальные элементы фасадов. Так жители и гости края смогут увидеть, какими зданиями застраивались города Приморья во времена освоения территории Дальнего Востока», – сообщил и.о. руководителя ведомства Владимир Осецкий.

Компания «Альянс-Прим», имеющая лицензию Министерства культуры РФ, провела ремонтно-реставрационные работы на девяти объектах культурного наследия регионального значения в Уссурийске по улицам Афанасьева, Достоевского, Ленина, Ленинградская, Лермонтова.

«В настоящее время региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов совместно с краевым департаментом градостроительства проводят конкурсный отбор организации, которая проведет техническое обследование и разработает проектную документацию на ремонт еще 148 жилых домов – объектов культурного наследия на территории Владивостока, Уссурийск, Спасска-Дальнего», – добавил он.

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