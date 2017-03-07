Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке

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Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Чемпионат Приморского края по мини-футболу подходит к своему завершению. Впереди еще 2 тура, однако выявить потенциального победителя спортсмены уже смогли. На площадке спорткомплекса "Восход" прошла встреча двух лидеров чемпионата, которые далеко оторвались от своих соперников в турнирной таблице, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.