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8 канал

Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке

Новости спорта
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Чемпионат Приморского края по мини-футболу подходит к своему завершению. Впереди еще 2 тура, однако выявить потенциального победителя спортсмены уже смогли. На площадке спорткомплекса "Восход" прошла встреча двух лидеров чемпионата, которые далеко оторвались от своих соперников в турнирной таблице, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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