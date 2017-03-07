В Приморье был зафиксирован новый лесной пожар

Начался новый пожарный сезон

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Лесные службы в минувшие сутки боролись с двумя лесными пожарами в Приморье, одно из возгораний - новое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. О том, как начался новый пожарный сезон в лесах Дальнего Востока, рассказала пресс-служба департамента лесного хозяйства ДФО.

Общая площадь этих пожаров составила 33 гектара. К утру одно из возгораний удалось потушить, а второе - локализовать.

К работам привлекались 18 человек, вооруженные 4 единицами техники.

С начала пожароопасного сезона-2017 в ДФО возникло 4 лесных пожара на площади 97 гектаров - все в Приморском крае.