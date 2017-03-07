В выставочном зале «Артэтаж» проходит необычная фотовыставка «Alter Ego». Проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров. РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.
«Alter Ego» глазами фотографа
Фоторепортаж на РИА VladNewsВладивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.
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