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Фоторепортажи

«Alter Ego» глазами фотографа

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В выставочном зале «Артэтаж» проходит необычная фотовыставка «Alter Ego». Проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров. РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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