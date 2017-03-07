Теперь ведомство принимает жалобы

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года Федеральная служба судебных приставов в соответствии с Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности...» наделена полномочиями по контролю над деятельностью коллекторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморского управления.

Основная цель принятия этого Закона - упорядочить деятельность юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, а также защитить граждан, оказавшихся в статусе должников, от неправомерных действий и беззакония со стороны так называемых «коллекторов».

Действуя в рамках указанного Закона, коллекторы, наделенные определенными полномочиями, не имеют права оказывать неоправданное давление на граждан с целью принудить их заплатить долги и использовать при этом недозволенные методы (угрозы, причинение вреда, в том числе физического и морального, распространение порочащих честь и достоинство сведений и т. д.).

В случае неправомерных действий, направленных на возврат просроченной задолженности, нарушители законодательства будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание для физических и юридических лиц в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 2 миллионов рублей.

Жители города Владивостока и Приморского края, чьи права и интересы нарушены при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в целях защиты от противозаконных действий «коллекторов» могут обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю (960091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48, телефон 241-34-12 — телефон отдела, или 241-21-65 — телефон доверия) с соответствующим заявлением.