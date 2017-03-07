В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ

Фигурантам грозит до 10 лет колонии

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере): в ПАО «Находкинский судоремонтный завод» был обнаружен факт попытки использования контрафактной продукции - б/у запчастей и принадлежностей, без документов о происхождении, стоимостью более 15 миллионов рублей - при ремонте военного корабля в доках акционерного общества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

Сейчас контрафакт изъят. Фигурантам грозит до 10 лет колонии, со штрафом до миллиона рублей, либо без такового.

Только в 2017 году военными прокурорами ТОФ в Приморском крае было пресечено более 214 отступлений от законов; еще по десяткам контрактов такие нарушения предупреждены.

По материалам военных прокуроров в военные следственные органы направлено 8 материалов для решения об уголовном преследовании, на основании которых возбуждено 2 уголовных дела, 9 лиц из числа недобросовестных подрядчиков оштрафованы в административном порядке. Государству возмещено более 1,3 миллиона рублей.