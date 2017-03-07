Общественный транспорт Владивостока не имеет отношения к торговле цветами

Автобусы работают по графику

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Автобусы, с которых происходит продажа цветов, к пассажирским перевозкам на территории Владивостокского городского округа отношения не имеют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города, куда поступают сообщения граждан о торговле цветами с припаркованных вдоль дорог автотранспортных средств.

Как сообщили в управлении транспорта, работа общественного транспорта во Владивостоке происходит сегодня в штатном режиме, на линии вышло обычное для рабочего дня количество автобусов, троллейбусов и трамваев. Завтра, 8 марта, общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.