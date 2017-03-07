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Общество

В Приморье полиция «ловит» нелегальных торговцев цветами на дороге

Нарушителям предстоит заплатить штраф
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Полиция Приморья проводит рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно, первыми, кто "попался" на глаза стражам порядка, стали цветочники из посёлка Новый, Надеждинский район. Сотрудник налоговых органов рассказала корреспонденту РИА VladNews, что для того, чтобы осуществлять торговую деятельность, необходимо зарегистрировать предпринимательскую деятельность в налоговом органе по месту жительства физического лица или по месту нахождения юридического лица. 

За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ст. 14.1 кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрены штрафные санкции в размере от 500 до 2000 рублей. 

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