Стали известны подробности запуска ракет КНДР 6 марта

Эксперты отмечают: это ежегодное "весеннее обострение"

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Военные Южной Кореи сообщили подробности произведенных 6 марта КНДР ракетных запусков. По мнению Сеула, вероятность испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) низка, а КНДР, скорее всего, отреагировала на стартовавшие американо-южнокорейские маневры. Эксперты же отмечают, что Пхеньян мог продемонстрировать новый вид ракетного оружия.

"Сегодня утром в 7 часов 36 минут утра (по Сеулу - прим. ред) из окрестностей местечка Тончханни в провинции Северная Пхенан Северная Корея в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуск нескольких ракет, которые пролетели примерно 1000 км. Мы ведем анализ поступающей информации, чтобы уточнить детали запуска", - заявил сегодня в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК) Но Чжэ Чхон.

Военный предоставил и другие подробности, сообщает "РГ". По его словам, в общей сложности КНДР запустила четыре ракеты, которые стартовали примерно из одной местности с небольшими временными промежутками и, насколько можно судить, полет прошел в штатном режиме без неполадок. Максимальная высота полета составила до 260 км, а углы запуска были от 75 до 93 градусов. Первый запуск военные Юга смогли зафиксировать при помощи своих средств наблюдения и контроля.

"Мы считаем, что вероятность запуска межконтинентальных баллистических ракет низка. Но для иных выводов нам надо проанализировать информацию, чем мы и занимаемся совместно с американскими союзниками", - отметил Но, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее представители японского правительства заявили, что три из четырех запущенных ракет упали в эксклюзивной экономической зоне Японии в 300-350 км к западу от полуострова Ога префектуры Акита.

Как уверены в Сеуле, данные запуски стали ответом на стартовавшие недавно американо-южнокорейские военные маневры Foal Eagle, которые в этом году носят особенно крупный масштаб. К ним привлечены мощные виды стратегического оружия США, включая авианосную группировку. КНДР предупреждала, что союзники получат "сверхмощный ответ", а потому особого удивления запуски не вызвали.

Эксперты сразу же начали обсуждать, что именно могла запустить КНДР. Постепенно предположения о запуске МБР, включая модификации KN-14 или KN-08, сходят на нет. Скорее всего, имел место запуск ракет средней дальности. Впрочем, не исключено, что было испытание новых видов ракет. Пхеньян недавно объявил, что в ответ на военные провокации со стороны Сеула и Вашингтона (так были охарактеризованы учения) КНДР разместит новые виды стратегического оружия.

"Если анализировать имеющуюся информацию, то можно предположить, что, скорее всего, стреляли либо ракетами средней дальности либо малой дальности, но уже на самой верхней границе диапазона ракет этого класса. Пока все больше похоже на учения северокорейских ракетчиков с практическими стрельбами. Если Пхеньян в ближайшее время опубликует дополнительную информацию, то мы наверняка узнаем больше о запусках", - заявил "Российской газете" военный эксперт Владимир Хрусталев.

В отношении конкретных модификаций ракет специалист отметил, что "минимум три вида ракет способны продемонстрировать то, что мы увидели сегодня. Это либо форсированная модификация ракет SCUD - SCUD-ER, либо привычные ракеты "Нодон", либо представитель нового семейства ракет "Полярная звезда". Последние тоже, исходя из пересчета показанных на последних испытаниях навесных траекторий, относятся к ракетам средней дальности", - пояснил эксперт. Впрочем, Владимир Хрусталев добавил, что нельзя исключать и того, что Пхеньян запустил сегодня и "что-то совсем новое", но более точно можно сказать, получив и проанализировав дополнительную информацию.

В Сеуле и Токио отреагировали в предсказуемом ключе, решительно осудив ракетные запуски КНДР, назвав их "грубыми провокациями". И.о. президента Южной Кореи Хван Ге Ан экстренно собрал совещание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации и выработки ответных шагов. Высока вероятность, что все будет вынесено на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Япония, которая всегда очень чувствительно реагирует на ракетные старты Северной Кореи, также очень обеспокоена. Добавило волнений и то, что три ракеты упали в ее морской эксклюзивной экономической зоне, хотя, как отметили в Токио, "информации о каком-то ущербе для судов не поступало".

Всю эту нынешнюю ситуацию эксперты по Корее уже давно называют "весенним обострением", когда КНДР, с одной стороны, и Южная Корея и США - с другой, провоцируют друг друга. Вторые отказываются обсуждать возможность прекращения или хотя бы снижения масштабов маневров, стягивая большое количество военной техники к полуострову, указывая на "военную угрозу со стороны Севера". В этом году Сеул и Вашингтон вообще решили "как следует" припугнуть Пхеньян, пообещав мобилизовать рекордное количество стратегических видов оружия, включая авианосцы, стратегические бомбардировщики, истребители-"невидимки" и ядерные подлодки.

Судя по ситуации, это обещание союзники выполняют. КНДР же, видя такую армаду у своих берегов и имея крайне слабые средства ПВО, авиацию и флот, чувствует угрозу для себя. В ответ КНДР пытается "пугать", чем может. Наиболее доступный более-менее мощный и в то же время относительно дешевый способ "ассиметричного ответа" - ракетные или ядерные испытания. Закупать либо производить и поддерживать в боеготовности современные и дорогостоящие виды обычных вооружений КНДР не может из-за экономических ограничений, а потому ставка делается на доступные опции. В этот раз также было очевидно, что КНДР явно не оставит учения союзников без ответа, причем в этом году Сеул и Вашингтон сами стали больше провоцировать Пхеньян. Ради справедливости надо сказать, что и в другие разы КНДР тоже не упускает случая "подколоть" союзников. Обе стороны в целом время от времени меняются ролями, по очереди создавая поводы для напряженности.

Ракетные запуски КНДР теперь же охарактеризованы Сеулом как "провокации" и явно будут использоваться для предлога наращивания военных сил Южной Кореи. Уже пошли разговоры о необходимости размещения в Южной Корее дополнительных батарей ПРО США, а также тактического ядерного оружия.

В результате мы видим замкнутый круг, когда две стороны провоцируют друг друга уже достаточно долго, утверждая, что "во всем виноват оппонент", а они сами "лишь неизбежно реагируют". Как следствие, происходит нагнетание напряженности в регионе. Как можно ожидать, все это продлится как минимум всю весну, пока идут учения союзников.