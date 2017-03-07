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Диета оказалась лучшей профилактикой рака груди

Исследован эстроген-независимый тип онкологии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Ученые пришли к выводу, что средиземноморская диета препятствует возникновению эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих очень высокие показатели смертности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Исследователи заявили, что средиземноморская диета является, возможно, одной из лучших профилактик, если говорить о опухолях груди этого типа. Они составляют примерно половину всех случаев рака груди.

Эти заболевания отличаются довольно низкими показателями выживаемости. Эстроген-независимые формы онкологии образуются у женщин после наступления менопаузы, и гормональное лечение в таких случаях не оказывает должного эффекта.

Средиземноморская диета содержит оливковое масло, рыбу, фрукты, орехи, овощи и злаки. При этом в ней мало красного мяса, а также быстроусваиваемых углеводов (например белого риса или белого хлеба). Все вместе это является хорошей профилактикой рака. По мнению исследователей, самым важным компонентом диеты являются орехи, на втором месте по важности - рыба и фрукты.

Рак молочной железы является злокачественной опухолью железистой ткани молочной железы. Это самая распространенная форма рака среди женщин. По оценке ВОЗ, в мире ежегодно фиксируют около 1 миллиона новых случаев заболевания. Рост числа заболевших в развитых странах эксперты связывают, в частности, со старением населения.

Ранее американские исследователи сделали важное открытие, которое может приблизить победу над раком молочной железы. Ученые выяснили, что клетки опухоли молочной железы получают энергию за счет окислительного фосфорилирования, а не гликолиза.

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