Стартовало голосование за имя третьего самолета малой авиации в Приморье

В списке для голосования 16 имен

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Третий самолет получит имя одного из знаменитых представителей региона, путешественников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Открытое интернет-голосование стартовало сегодня, 7 марта, на официальном сайте Администрации Приморского края.

Список из восьми имен знаменитых жителей края, известных путешественников – исследователей Приморья и Дальнего Востока главе региона представило Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края.

Список был дополнен именами, которые отобраны специальной комиссией краевого департамента информационной политики из вариантов, присланных приморцами за две недели.

Таким образом, в списке для голосования – 16 имен. Оставить свой голос за наиболее понравившийся вариант можно на официальном сайте краевой Администрации.

Приморцам предлагается выбрать из следующих имен:

Семен Дежнев – русский путешественник, землепроходец. Первый известный мореплаватель, прошедший по Берингову проливу, соединяющему Северный Ледовитый океан с Тихим и разделяющему Азию и Северную Америку, Чукотку и Аляску, причём сделал это за 80 лет до Витуса Беринга, в 1648 году пройдя пролив с севера на юг, по всей его длине;

– русский путешественник, землепроходец. Первый известный мореплаватель, прошедший по Берингову проливу, соединяющему Северный Ледовитый океан с Тихим и разделяющему Азию и Северную Америку, Чукотку и Аляску, причём сделал это за 80 лет до Витуса Беринга, в 1648 году пройдя пролив с севера на юг, по всей его длине; Анна Щетинина – первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, доцент, автор ряда автобиографических книг и учебников по судовождению, председатель Приморского филиала Географического общества СССР. В годы Великой Отечественной войны перевозила грузы из портов США и Канады на Дальний Восток, обеспечивала десантные операции во время войны с Японией;

– первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, доцент, автор ряда автобиографических книг и учебников по судовождению, председатель Приморского филиала Географического общества СССР. В годы Великой Отечественной войны перевозила грузы из портов США и Канады на Дальний Восток, обеспечивала десантные операции во время войны с Японией; Федор Буссе – этнограф, историк, первый председатель Общества изучения Амурского края, начальник Переселенческого управления в Южно-Уссурийский край. Провел немалую работу по изучению Дальнего Востока, в частности, Амурского края и Приморской области, результатом которой стали многочисленные научные труды;

– этнограф, историк, первый председатель Общества изучения Амурского края, начальник Переселенческого управления в Южно-Уссурийский край. Провел немалую работу по изучению Дальнего Востока, в частности, Амурского края и Приморской области, результатом которой стали многочисленные научные труды; Михаил Венюков – путешественник, географ, исследователь бассейна реки Уссури. Его деятельность была посвящена путешествиям с научными целями. Он первым пересек Сихотэ-Алинь –более 700 километров от устья Уссури до перевала через Сихотэ-Алинь 26-летний офицер прошел пешком;

– путешественник, географ, исследователь бассейна реки Уссури. Его деятельность была посвящена путешествиям с научными целями. Он первым пересек Сихотэ-Алинь –более 700 километров от устья Уссури до перевала через Сихотэ-Алинь 26-летний офицер прошел пешком; Михаил Жданко – гидрограф, геодезист, исследователь морского побережья Дальнего Востока. Благодаря его деятельности с морских карт побережья Японского, Охотского, Берингова и Желтого морей исчезли «белые пятна». Под его руководством главным гидрографическим управлением ускорилось строительство маяков, впервые в истории Севера для исследовательских работ был применен самолет;

– гидрограф, геодезист, исследователь морского побережья Дальнего Востока. Благодаря его деятельности с морских карт побережья Японского, Охотского, Берингова и Желтого морей исчезли «белые пятна». Под его руководством главным гидрографическим управлением ускорилось строительство маяков, впервые в истории Севера для исследовательских работ был применен самолет; Алексей Окладников – археолог с мировым именем, академик, исследователь древнейшей истории и культуры Приморья и Приамурья. Его основные исследования посвящены истории первобытной культуры, палеолитического и неолитического искусства, древностям Сибири и Дальнего Востока. Всемирную известность ученому принесла уникальная находка мальчика-неандертальца, чьи окаменевшие останки он раскопал в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году;

– археолог с мировым именем, академик, исследователь древнейшей истории и культуры Приморья и Приамурья. Его основные исследования посвящены истории первобытной культуры, палеолитического и неолитического искусства, древностям Сибири и Дальнего Востока. Всемирную известность ученому принесла уникальная находка мальчика-неандертальца, чьи окаменевшие останки он раскопал в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году; Иван Надаров – российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка;

– российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка; Алексей Будищев – первый лесоустроитель Приморья, обследовал и описал леса, пройдя пешими маршрутами от Посьета до Ольги и бассейна реки Уссури. Первым проник во многие труднодоступные районы Сихотэ-Алиня, девять раз пересек эту горную страну. Создал первые дальневосточные лесничества, заложил научные основы лесоводства края. Составил этнографическую характеристику удэгейцев, нанайцев, тазов и произвел их первую перепись;

– первый лесоустроитель Приморья, обследовал и описал леса, пройдя пешими маршрутами от Посьета до Ольги и бассейна реки Уссури. Первым проник во многие труднодоступные районы Сихотэ-Алиня, девять раз пересек эту горную страну. Создал первые дальневосточные лесничества, заложил научные основы лесоводства края. Составил этнографическую характеристику удэгейцев, нанайцев, тазов и произвел их первую перепись; Фридольф Гек – вольный шкипер, исследователь побережья дальневосточных морей, пополнивший фонды и коллекции Общества и музея имени В.К. Арсеньева редкими экспонатами. Первым из россиян организовал китобойный промысел в Приморье. Выполнил съемку бухт некартографированных участков побережий Чукотки, Камчатки и Японского моря, открыл несколько новых бухт, составил карты с промерами глубин устьевых участков рек, глазомерные планы многих якорных стоянок;

– вольный шкипер, исследователь побережья дальневосточных морей, пополнивший фонды и коллекции Общества и музея имени В.К. Арсеньева редкими экспонатами. Первым из россиян организовал китобойный промысел в Приморье. Выполнил съемку бухт некартографированных участков побережий Чукотки, Камчатки и Японского моря, открыл несколько новых бухт, составил карты с промерами глубин устьевых участков рек, глазомерные планы многих якорных стоянок; Дерсу Узала – охотник, следопыт, коренной житель Уссурийского края, проводник и участник экспедиций Владимира Арсеньева. Известный русский путешественники, военный инженер-топограф Владимир Арсеньев и «лесной человек» Дерсу с 1902 по 1907 годы прошли вместе многие километры уссурийской тайги и стали большими и добрыми друзьями;

– охотник, следопыт, коренной житель Уссурийского края, проводник и участник экспедиций Владимира Арсеньева. Известный русский путешественники, военный инженер-топограф Владимир Арсеньев и «лесной человек» Дерсу с 1902 по 1907 годы прошли вместе многие километры уссурийской тайги и стали большими и добрыми друзьями; Федор Конюхов – российский путешественник, писатель, художник. Побывал на всех континентах и обоих полюсах, совершил первое в истории России одиночное кругосветное плавание на яхте без остановок. В одиночку пересек Атлантический и Тихий океаны, побив мировые рекорды. Еще один рекорд Конюхов установил в небе – по продолжительности полета на тепловом аэростате. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу «Большой шлем» – покорить Северный полюс, Южный полюс, Эверест. С 1974 по 1995 годы проживал в Находке Приморского края;

– российский путешественник, писатель, художник. Побывал на всех континентах и обоих полюсах, совершил первое в истории России одиночное кругосветное плавание на яхте без остановок. В одиночку пересек Атлантический и Тихий океаны, побив мировые рекорды. Еще один рекорд Конюхов установил в небе – по продолжительности полета на тепловом аэростате. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу «Большой шлем» – покорить Северный полюс, Южный полюс, Эверест. С 1974 по 1995 годы проживал в Находке Приморского края; Николай Муравьев-Амурский – российский государственный деятель. С 1847 по 1861 год служилгенерал-губернатором Восточной Сибири. Сыграл одну из ключевых ролей в возвращенииРоссииприамурских территорий, отданных Китаю по Нерчинскому договору 1689 года. В 1859 году Николай Муравьев-Амурский обходил на корабле заливПетра Великогои обратил особое внимание на хорошо укрытую бухту, напомнившую ему бухту Золотой Рог в Константинополе. Граф предложил назвать ее так же, а на берегу основать военный пост с названием Владивосток;

российский государственный деятель. С 1847 по 1861 год служилгенерал-губернатором Восточной Сибири. Сыграл одну из ключевых ролей в возвращенииРоссииприамурских территорий, отданных Китаю по Нерчинскому договору 1689 года. В 1859 году Николай Муравьев-Амурский обходил на корабле заливПетра Великогои обратил особое внимание на хорошо укрытую бухту, напомнившую ему бухту Золотой Рог в Константинополе. Граф предложил назвать ее так же, а на берегу основать военный пост с названием Владивосток; Виктор Ломакин – советский партийный и государственный деятель, Почетный гражданин Владивостока, Первый секретарь Приморского краевого комитета КПСС. В годы его руководства Приморской партийной организацией КПСС в крае были созданы Артемовский гидроузел, Приморская ГРЭС, Восточный порт, Приморское морское пароходство и многие другие промышленные и социальные объекты. При Викторе Ломакине Приморский край стал называться рыбным цехом СССР;

советский партийный и государственный деятель, Почетный гражданин Владивостока, Первый секретарь Приморского краевого комитета КПСС. В годы его руководства Приморской партийной организацией КПСС в крае были созданы Артемовский гидроузел, Приморская ГРЭС, Восточный порт, Приморское морское пароходство и многие другие промышленные и социальные объекты. При Викторе Ломакине Приморский край стал называться рыбным цехом СССР; Александр Фадеев – русский советский писатель и общественный деятель. Детство и юность провел в селе Чугуевка. Принимал активное участие в партизанском движении 1919-1921 годов на Дальнем Востоке. Начал писать свои первые произведения о гражданской войне, действие его романов «Разгром» и «Последний из Удэге» происходит в Уссурийском крае;

– русский советский писатель и общественный деятель. Детство и юность провел в селе Чугуевка. Принимал активное участие в партизанском движении 1919-1921 годов на Дальнем Востоке. Начал писать свои первые произведения о гражданской войне, действие его романов «Разгром» и «Последний из Удэге» происходит в Уссурийском крае; Сергей Лазо – русский революционер, принимал активное участие в установлениисоветской властивСибирии наДальнем Востоке , участник Гражданской войны ;

принимал активное участие в установлениисоветской властивСибирии наДальнем Востоке ; Марк Решетников – первый пограничник советского Приморья. В 19 лет стал командиром партизанского отряда. Пользовался авторитетом и славой среди жителей Гродековского и Ханкайского районов, где действовал его отряд, а также среди горняков Сучана (ныне Партизанска). Добровольно вступил в пограничный эскадрон и стал первым советским начальником КПП на станции Гродеково;

первый пограничник советского Приморья. В 19 лет стал командиром партизанского отряда. Пользовался авторитетом и славой среди жителей Гродековского и Ханкайского районов, где действовал его отряд, а также среди горняков Сучана (ныне Партизанска). Добровольно вступил в пограничный эскадрон и стал первым советским начальником КПП на станции Гродеково; Петр Казакевич – русский мореплаватель и путешественник, исследователь Дальнего Востока, адмирал. Участвовал в гидрографических работах по исследованию устья Амура, открыв его судоходность и фарватер. Заложил в Сретенске первую на Дальнем Востоке судоверфь. Подготовил первый сплав по Амуру. Укреплял Сибирскую военную флотилию, устроил мореходную школу, школу юнг, гимназию, строил первые маяки на побережье Японского моря, основал Новгородский пост и Владивостокский порт.

Напомним, что имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители края. В голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Название нанесены на борт каждого самолета на русском и английском языках.