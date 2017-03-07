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Горожан ждут на лекцию по выращиванию бобовых культур

План занятий
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Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Второй урок в школе овощеводов Владивостока будет посвящен вопросам выращивания бобовых культур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

«Занятие пройдёт в предстоящую субботу, 11 марта, в аудитории 2903 Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Всё о бобовых культурах и о том, как их правильно выращивать, чтобы получить большой урожай, расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Занятия проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).

Начало в 13 часов. Участие в лекциях бесплатное.

План занятий:

  • 11 марта - Бобовые овощные культуры. Сорта, агротехника выращивания в открытом грунте. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.
  • 18 марта - Бахчевые культуры: Огурец, тыква, кабачки, патиссоны. Сорта, агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.
  • 25 марта - Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.
  • 1 апреля - Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.
  • 8 апреля - Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.
  • 15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания. Автор лекции - доктор сельскохозяйственных наук Михеев Ю.Г.
  • 22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений. Ванюшкина И.А.
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