Горожан ждут на лекцию по выращиванию бобовых культур

План занятий

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

Второй урок в школе овощеводов Владивостока будет посвящен вопросам выращивания бобовых культур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

«Занятие пройдёт в предстоящую субботу, 11 марта, в аудитории 2903 Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Всё о бобовых культурах и о том, как их правильно выращивать, чтобы получить большой урожай, расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Занятия проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).

Начало в 13 часов. Участие в лекциях бесплатное.

План занятий: