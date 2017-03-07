Горожан ждут на лекцию по выращиванию бобовых культур

Второй урок в школе овощеводов Владивостока будет посвящен вопросам выращивания бобовых культур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.
«Занятие пройдёт в предстоящую субботу, 11 марта, в аудитории 2903 Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Всё о бобовых культурах и о том, как их правильно выращивать, чтобы получить большой урожай, расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.
Занятия проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).
Начало в 13 часов. Участие в лекциях бесплатное.
План занятий:
- 11 марта - Бобовые овощные культуры. Сорта, агротехника выращивания в открытом грунте. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.
- 18 марта - Бахчевые культуры: Огурец, тыква, кабачки, патиссоны. Сорта, агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.
- 25 марта - Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А.С.
- 1 апреля - Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.
- 8 апреля - Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н.А.
- 15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания. Автор лекции - доктор сельскохозяйственных наук Михеев Ю.Г.
- 22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений. Ванюшкина И.А.