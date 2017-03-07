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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев поздравил жительниц Владивостока с 8 марта

Поздравление появилась в социальной сети
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев поздравил жительниц Владивостока с наступающим Международным женским днем, сообщает РИА VladNews.

Поздравление появилось в 11 часов утра (время владивостокское) на страничке Игоря Пушкарева в ВКонтакте.

- Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с весенним праздником - Международным женским днем! Я всегда делал это лично, но в силу известных обстоятельств, в настоящее время лишен возможности, поэтому поздравляю вас подобным образом. Счастья вам и вашим близким, исполнения всех желаний и, конечно, любви! – написал глава города.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. 21 февраля Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца мая.

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