Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?

Всего за 2 месяца неравнодушные жители региона принесли счастье сразу в несколько приморских семей

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Толя и Володя Будники. Яковлевский район. Диагноз - органическое поражение головного мозга. Госпитализация в Московскую клинику в апреле 2017-го. Дима Терпугов. Школа-интернат для детей с нарушением слуха. Владивосток. Диагноз - двусторонняя тугоухость 3-ей степени. В ближайшее время получит новый современный слуховой аппарат. Катя Фаллер. Находка. Диагноз: сахарный диабет первого типа. Семье оплатили дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы. Егор Костенец. Находка. Диагноз - Детский церебральный паралич. Госпитализация в московскую клинику - в апреле 2017-го года. Именно с вашей помощью, с помощью телезрителей 8-го канала, "Русфонд" с начала 2017-го года собрал более миллиона рублей на лечение детей из Приморья со сложными заболеваниями. Вместе со зрителями 8 канала добрые смс-сообщения на номер 5542 со словом "ДЕТИ" отправляли и читатели сайта благотворительного фонда, и телезрители ГТРК "Владивосток". В итоге всего за 2 месяца неравнодушные жители региона принесли счастье сразу в несколько приморских семей. Первыми из подопечных "Русфонда "новогодний подарок в этом году получили братья Будники. У 7-летних двойняшек Толи и Володи органическое поражение головного мозга и эпилепсия. Больше четырех лет их мучили приступы. Болезнь сильно повлияла на развитие мальчиков. Улучшение наступило после двух курсов в московском Институте медицинских технологий. Оплатить лечение тогда так же помогли читатели Русфонда. И результат не заставил себя ожидать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.