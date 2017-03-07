Тюльпановая лихорадка. Во Владивостоке накануне праздника резко возросло число точек продажи цветов и прочих подарков для милых дам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Продавцы тюльпанов заполнили дороги Владивостока
Самые популярные цветы на праздникВладивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.
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