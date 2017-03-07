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В центре Владивостока полицейские массово задерживают женщин за рулем

... И поздравляют с 8 Марта розами и улыбками
Фото: Радио Фото: Радио "Лемма"
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Владивосток присоединился ко всероссийской акции "8 марта - в каждый дом": на улицах города появился "Весенний патруль" от радио "Лемма" и ГИБДД приморской столицы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Праздничный рейд - вооруженный розами и улыбками - проходит на центральной площади приморской столицы. А потом его участники переместятся на Некрасовский путепровод.

"Под прицел" попадают автомобилистки. Акция будет проходить до 13 часов.

В акции в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции и радиоведущие "Леммы" поздравили 200 дам. 

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